В Украину 20 апреля прибудет делегация во главе с вицемаршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской.
Читайте такжеПЦУ призвала Россию прекратить агрессию против УкраиныОб этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.
Делегация хочет продемонстрировать солидарность стран «Люблинского треугольника» с Украиной.
«Перед лицом необоснованной эскалации ситуации вокруг Украины и вследствие концентрации вооруженных сил Российской Федерации, парламентарии стран «Люблинского треугольника» по инициативе польской стороны решили продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права. В связи с этим 20-23 апреля 2021 года вице–премьер Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевская посетит Украину вместе с делегацией», - говорится в сообщении.
Они планируют провести встречу в формате «Люблинского треугольника» в Мариуполе, а также посетить Авдеевку и Славянск.
Что такое "Люблинский треугольник":
- 28 июля Кулеба заявил о выдвижении инициативы под названием "Люблинский треугольник" как трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой
- Согласно договоренности, главы МИД этих стран будут проводить регулярные встречи.
- Перед началом протестов в Беларуси министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем и пригласил его в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.
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