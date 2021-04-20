Делегация планирует посетить Авдеевку и Славянск.

В Украину 20 апреля прибудет делегация во главе с вицемаршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской.

Читайте такжеПЦУ призвала Россию прекратить агрессию против УкраиныОб этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу посольства Польши в Киеве.

Делегация хочет продемонстрировать солидарность стран «Люблинского треугольника» с Украиной.

«Перед лицом необоснованной эскалации ситуации вокруг Украины и вследствие концентрации вооруженных сил Российской Федерации, парламентарии стран «Люблинского треугольника» по инициативе польской стороны решили продемонстрировать солидарность и выразить общий призыв к уважению норм международного права. В связи с этим 20-23 апреля 2021 года вице–премьер Сейма Республики Польша госпожа Малгожата Госевская посетит Украину вместе с делегацией», - говорится в сообщении.

Они планируют провести встречу в формате «Люблинского треугольника» в Мариуполе, а также посетить Авдеевку и Славянск.

Что такое "Люблинский треугольник":

28 июля Кулеба заявил о выдвижении инициативы под названием "Люблинский треугольник" как трехстороннюю платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Республикой Польша и Литовской Республикой

Согласно договоренности, главы МИД этих стран будут проводить регулярные встречи.

Перед началом протестов в Беларуси министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем и пригласил его в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

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Автор: Людмила Жерновская