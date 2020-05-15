"Мы вместе": посол ЕС рассказал о влиянии пандемии на евроинтеграцию Украины (видео)

Что касается возобновления международного авиасообщения, то тут дипломат менее оптимистичен.

Пандемия коронавируса не будет представлять угрозы для отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает ТСН.

"Эта пандемия ни на секунду не задержит процесс вступления Украины в Европейский Союз. В этой пандемии мы вместе", - говорит посол.

В отношении путешествий в европейские страны дипломат менее оптимистичен. Признается, что не знает, сможет ли в ближайшее время слетать на родину в Эстонию.

"Решение открыть границы принимается каждой страной отдельно", - пояснил Маасикас.

От этого будет зависеть и восстановление авиарейсов. Поэтому европейского отпуска мы не то что едем или летим медленно, скорее идем пешком пока что. "Я думаю, что к этому вопросу стоит вернуться в июне и решать. Прежде всего все зависит от ситуации с заболеваниями на коронавирус", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве инфраструктуры уже ведут переговоры о возобновлении международного авиасообщения, в том числе - чартерных рейсов.

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