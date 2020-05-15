"Мы вместе": посол ЕС рассказал о влиянии пандемии на евроинтеграцию Украины (видео)
Пандемия коронавируса не будет представлять угрозы для отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает ТСН.
"Эта пандемия ни на секунду не задержит процесс вступления Украины в Европейский Союз. В этой пандемии мы вместе", - говорит посол.
В отношении путешествий в европейские страны дипломат менее оптимистичен. Признается, что не знает, сможет ли в ближайшее время слетать на родину в Эстонию.
"Решение открыть границы принимается каждой страной отдельно", - пояснил Маасикас.
От этого будет зависеть и восстановление авиарейсов. Поэтому европейского отпуска мы не то что едем или летим медленно, скорее идем пешком пока что. "Я думаю, что к этому вопросу стоит вернуться в июне и решать. Прежде всего все зависит от ситуации с заболеваниями на коронавирус", - отметил посол.
Как сообщал УНИАН, в Министерстве инфраструктуры уже ведут переговоры о возобновлении международного авиасообщения, в том числе - чартерных рейсов.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире