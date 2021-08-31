Енин занимал должность заместителя генерального прокурора, последняя его должность - заместитель министра иностранных дел.

Кабинет министров назначил Евгения Енина первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Соответствующее распоряжение от 30 августа 2021 года №1014-р опубликовано на правительственном портале.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Что известно о Евгении Енине

Читайте такжеАваков может осенью вернуться в правительство - АрахамияЕвгений Енин до марта 2010 года занимал пост третьего, а затем второго секретаря посольства Украины в Молдове. Позже был на похожих должностях в других странах территориального департамента МИД.

С ноября 2012 года по декабрь 2014 года был советником посольства Украины в Италии, после чего до июня 2016 года был посланником в этой же стране.

После этого до апреля 2019 года он занимал должность заместителя генпрокурора Украины, а позже стал заместителем главы МИД.

Как ранее сообщал УНИАН, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Антон Геращенко назначен советником главы Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

Автор: Леся Лещенко