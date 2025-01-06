После интервью президента Украины американскому подкастеру Фридману по соцсетям прокатилась очередная волна критики Зеленского на основе коротких нарезок его высказываний, в частности, с применением ненормативной лексики. Но абсолютное большинство читателей и зрителей (которых было в десятки раз меньше, на самом деле), поддержавших эту очередную зрадофильскую волну, не являются специалистами в сфере стратегических коммуникаций. Это вполне естественно. Поэтому они не учитывали несколько крайне важных моментов.

Во-первых, целевая аудитория этого интервью находится за океаном - в Соединенных Штатах. И в этой аудитории можно выделить несколько ключевых групп: персональных и общенациональных.

Прежде всего это лично Дональд Трамп, к которому Зеленский неоднократно обращался напрямую в ходе интервью, и который является ключевой фигурой в принятии всех решений во внешней политике США. Также следует упомянуть Илона Маска, который за последние недели превратился едва ли не главного "инфлюенсера" во внутренней политике ключевых государств ЕС и Великобритании, за что получил много критики от местных чиновников.

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Следует учитывать, что Маск является владельцем наиболее популярной в политическом измерении социальной сети - Х (Twitter) с сотнями миллионов подписчиков, а также возможностью влиять на алгоритмы распространения сообщений. То есть, речь об охвате аудитории и влиянии на формирование общественного мнения не только в США, но и во всем мире. Ну, а о его персональном влиянии на избранного президента США Дональда Трампа мировые СМИ пишут сейчас чуть ли не каждый день.

Таким образом, именно от мнения этих двух лиц и плана прекращения российской агрессии против Украины, который сейчас вырабатывается Трампом и его командой, во многом будет зависеть, закончится ли война уже в этом году, а если нет, то какой будет поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов в дальнейшем.

Именно поэтому столько внимания было уделено деталям: ситуация на войне сегодня, ее предпосылки и причины начала. Мы увидели, несвойственные ранее Зеленскому, исторические экскурсы даже во Вторую мировую войну и участие членов его семьи в ней. Кроме того, это интервью было, де-факто (по крайней мере частичным), ответом на "лекцию по истории Украины" в исполнении Путина американскому журналисту, очень популярному американскому подкастеру Такеру Карлсону. Последний также хотел взять интервью и у Зеленского. Хотел, но не взял.

Многие вещи, которые могли показаться украинским зрителям неуместными и очевидными, для большинства американской аудитории таковыми не являются. Поэтому в своих ответах Зеленский удачно развеял мифы и пропагандистские штампы, которые Путин и его приспешники постоянно повторяют уже 10 лет: об "одном народе", "фашистском режиме" в Киеве, "хунте", притеснениях русского языка, церкви и т.д.

Вторая целевая группа этого интервью - десятки, если не сотни миллионов сторонников Дональда Трампа как в США, так и за их пределами (включая Украину), которые искренне верят его предвыборным обещаниям положить конец российско-украинской войне едва ли не в первый день после получения полномочий (и в этом смысле тайминг интервью Зеленского так же точен, ведь уже не сможет быть "перебит" интервью Путина до этого момента). Президент Украины подробно и аргументированно описал, почему будет сложно остановить войну без предоставления достаточных гарантий безопасности Украине, чтобы она началась снова ни через условные три месяца после "заморозки", ни через 4 года после завершения президентского срока Трампа.

В этом контексте крайне уместным выглядел разбор "эффективности" Будапештского меморандума, который не выполнялся его подписантами, включая США.

Как оказалось, единственный инструмент обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, прописанный в этом документе - начало консультаций США, Великобритании, РФ и Украины - не был реализован с 2014 года, даже после официального обращения Украины к лидерам этих государств. Уверен, что для абсолютного большинства американских и европейских зрителей эта информация была абсолютно новой. Возможно, и для многих украинцев, которые готовы уже сегодня на прекращение войны при любых условиях.

В общем, прозвучали ключевые позиции Украины на пути завершения войны не только с точки зрения украинских национальных интересов, но и личных интересов для Дональда Трампа и рисков для его президентского наследия. Зеленский дал прекрасную консультацию персонально Трампу: как не попасть в путинские "ловушки" накануне возможного начала переговоров с Путиным, встреча с которым якобы уже готовится.

Во-вторых, Зеленский дал ответы на вопросы, которые формировали мейнстримные коммуникационные нарративы внутри США относительно Украины в течение последних двух лет: "тотальная" коррупция и якобы "разворовывание" американской помощи.

Он озвучил и конкретные цифры этой помощи со стороны США, и сколько реально доходило в Украину, а сколько оставалось в Америке и работало на развитие именно американской экономики.

И где на самом деле следует искать эту коррупцию в первую очередь... Зеленский также опроверг российский нарратив о собственной "управляемости" со стороны олигархов, или отдельных членов его команды.

В-третьих, учитывая происхождение и место рождения самого Фридмана и его родителей, равно как и уважительное отношение со стороны интервьюера к Зеленскому, формат этой беседы отнюдь не напоминал допрос (как это могло бы произойти в интервью тому же Карлсону, мягко говоря, политически заангажированному другой стороной войны).

Хотя все "болевые" вопросы были заданы, в целом это интервью больше напоминало дружескую и откровенную беседу - с использованием искусственного интеллекта для перевода сразу с трех языков, которыми пользовались участники интервьюю, обсуждением тем, направленных в будущее (реверансы в сторону Маска, его компаний и его амбиций по покорению космоса, благодарность за пользование "Старлинк" и т.д.), а не борьбы за прошлое и историческое наследие (малопонятное американским налогоплательщикам).

Таким образом, главные цели и задачи, которые стояли перед Зеленским накануне этого интервью - донесение до Трампа, его окружения и американской аудитории собственного видения условий окончательного завершения войны, а не временной ее "заморозки"влияние на мнение Вашингтонского истеблишмента и американских избирателей относительно справедливых условий ее завершения, сложностей этого процесса и развенчание многих кремлевских пропагандистских нарративов - считаю, были достигнуты в тех пределах, которые позволяли формат и хронометраж.

Максим Яли, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности