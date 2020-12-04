Экс-премьер Владимир Гройсман получал взятку от бывшего народного депутата, скандального застройщика Максима Микитася в размере 75 миллионов гривень.
Читайте такжеСкандальный застройщик Микитась вышел из СИЗООб этом в Facebook написал журналист Владислав Сидоренко, опубликовав подтверждающее это определение Высшего антикоррупционного суда.
По информации журналиста, во время закрытого заседания судья дал разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации «Укрбуд».
«В ухвале описывается при каких обстоятельства и где/как, помещение в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки», – отметил журналист.
Дело скандального застройщика Микитася
- Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.
- Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.
- 15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
- В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.
- В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
- 21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора «Укрбуда» Вячеслав Мармыш. 5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.
- 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
- 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.
1 декабря 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом Нацгвардии полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.
Однако выяснилось, что бывший народный депутат, экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом «Укрстроя» договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.
За «вознаграждение» в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривень Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривень до 7 млн гривень. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.
2 декабря Высший антикоррупционный суд взял Дубоноса под стражу с возможностью внесения залога в 1 млн грн. В этот же день в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
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