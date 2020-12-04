Журналист опубликовал определение суда, в котором описываются обстоятельства получения неправомерной выгоды.

Экс-премьер Владимир Гройсман получал взятку от бывшего народного депутата, скандального застройщика Максима Микитася в размере 75 миллионов гривень.

Читайте такжеСкандальный застройщик Микитась вышел из СИЗООб этом в Facebook написал журналист Владислав Сидоренко, опубликовав подтверждающее это определение Высшего антикоррупционного суда.

По информации журналиста, во время закрытого заседания судья дал разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации «Укрбуд».

«В ухвале описывается при каких обстоятельства и где/как, помещение в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки», – отметил журналист.

Дело скандального застройщика Микитася

Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик «Укрбуд» заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика «Укрбуд» Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации «Укрбуд», бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора «Укрбуда» Вячеслав Мармыш. 5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

1 декабря 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в рамках расследования дела о незаконном завладении имуществом Нацгвардии полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

Однако выяснилось, что бывший народный депутат, экс-президент корпорации «Укрбуд» Максим Микитась в сговоре с бывшим должностным лицом «Укрстроя» договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константином Дубоносом о внесении недостоверных данных в вышеупомянутую экспертизу.

За «вознаграждение» в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривень Дубонос занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривень до 7 млн гривень. В связи с чем ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Микитасю дополнительно инкриминируется ч. 3 ст. 369 УК Украины за предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

2 декабря Высший антикоррупционный суд взял Дубоноса под стражу с возможностью внесения залога в 1 млн грн. В этот же день в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

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Автор: Катерина Шварц