Во фракции недовольны организацией процесса вакцинации от коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов, который может быть уволен в ближайшее время, начал собственную политическую игру.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил глава партии "Слуга народа", первый замглавы фракции Александр Корниенко, пишет ТСН.

По его словам, в этом убедилась часть фракции СН. Корниенко заявил, что если глава Минздрава хочет строить собственную политическую карьеру, то мешать ему не нужно. Он также подтвердил, что причина отставки - провал вакцинации от коронавируса: "одна часть - это получить вакцины в страну, в чем помогает политическое руководство и президент, а другая - это организовать процесс вакцинации, в частности во временном измерении". В Украине же, по словам Корниенко, "серьезные ямы" с вакцинацией в выходные.

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"Это очень чувствительный вопрос во всем мире. Если ты небрежно или неэффективно делаешь маленький кусочек работы, например, не вовремя позвонил, поехал или несвоевременно начал реализовывать на бумаге договоренность, которую политически достиг с руководством компании президент Украины, то ты просто теряешь вакцину", - добавил он.

При этом он призвал нехватку вакцин в Украине.

Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Однако сам Степанов отметил, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.

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Автор: Юрий Годован