Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился, что назвал оккупантов на Донбассе "повстанцами".
Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в офисе президента.
Украинский делегат пояснил, что употребил термин опрометчиво и упрекнул Порошенко, который якобы использовал это слово в 2015 году.
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«И хотя это слово использовалось предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать «боевики». Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова», – цитирует слова Фокина издание.
Он добавил, что сожалеет о своей оговорке, которая «вызвала такой значительный резонанс». Также он отметил, что будет делать все для того, «чтобы в Украину вернулся мир и не гибли военные и мирные граждане».
"В то же время, хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах, имеют несравненно большее значение за неудачно употребленное слово», — добавил Фокин.
Из-за каких именно слов Фокина поднялся новый скандал
- По информации издания "Новое время", Витольд Фокин в интервью «Украинскому радио» назвал силы РФ в оккупированных районах Донбасса «повстанцами», что вызвало резонанс в обществе. «Нужно или такой же контингент (военный контингент ООН, – ред.) расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории», – сказал Фокин.
- Также, как пишет "Зеркало недели", в этом интервью Фокин намекнул, что считает причиной войны на Донбассе языковой вопрос. "С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного», – сказал он.
Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ в предыдущем интервью
- Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.
- Позже журналист и участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Фокин показывал первоначальный согласованный вариант интервью, в котором после слов об амнистии уточнялось, что речь не идет о военных преступниках. Эту информацию подтвердил и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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