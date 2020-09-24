Фокин добавил, что сожалеет о своей оговорке, которая «вызвала столь значительный резонанс».

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился, что назвал оккупантов на Донбассе "повстанцами".

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в офисе президента.

Украинский делегат пояснил, что употребил термин опрометчиво и упрекнул Порошенко, который якобы использовал это слово в 2015 году.

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«И хотя это слово использовалось предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать «боевики». Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова», – цитирует слова Фокина издание.

Он добавил, что сожалеет о своей оговорке, которая «вызвала такой значительный резонанс». Также он отметил, что будет делать все для того, «чтобы в Украину вернулся мир и не гибли военные и мирные граждане».

"В то же время, хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах, имеют несравненно большее значение за неудачно употребленное слово», — добавил Фокин.

Из-за каких именно слов Фокина поднялся новый скандал

По информации издания "Новое время", Витольд Фокин в интервью «Украинскому радио» назвал силы РФ в оккупированных районах Донбасса «повстанцами», что вызвало резонанс в обществе. «Нужно или такой же контингент (военный контингент ООН, – ред.) расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории», – сказал Фокин.

Также, как пишет "Зеркало недели", в этом интервью Фокин намекнул, что считает причиной войны на Донбассе языковой вопрос. "С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного», – сказал он.

Скандальное заявление Фокина по Донбассу: что сказал заместитель руководителя делегации в ТКГ в предыдущем интервью

Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. О своей позиции относительно особого статуса Фокин рассказал, отвечая на вопрос об амнистии боевиков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокационными.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что слова Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Позже журналист и участник переговоров в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Фокин показывал первоначальный согласованный вариант интервью, в котором после слов об амнистии уточнялось, что речь не идет о военных преступниках. Эту информацию подтвердил и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Автор: Яна Ставская