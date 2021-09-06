Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что сейчас таких инициатив нет, и с Дмитрием Разумковым у них "нормальные рабочие отношения".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что о замене на посту председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова пока речь не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос о вероятности замены Разумкова на первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, Арахамия отметил: "Нет у нас ни представлений, ни обсуждений внутри фракции... Когда будет по Разумкову вопрос, мы точно выйдем, сделаем совместный брифинг".

Арахамия напомнил, что Разумков на кресло спикера был делегирован от фракции "СН".

"Он наш делегат. И когда у нас будут с ним недоразумения, мы выйдем и скажем: "У нас есть недоразумения, мы будем менять спикера". По состоянию на сейчас такой информации нет. У нас нормальные рабочие отношения", - заверил Арахамия.

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Слухи об отставке Разумкова - что известно

Сегодня, 6 сентября, Разумков, отвечая на вопрос о возможности его отставки, сказал: "Мне моя работа нравится, и я надеюсь, что я ее достаточно качественно выполняю. По крайней мере, я в этом плане работаю".

Относительно самого вопроса отставок, Разумков напомнил, что он выписан в регламенте ВР.

"Если Верховная Рада инициирует этот процесс - обязательно мы его пройдем. А дальше посмотрим на его результат, разное может быть. Я за должность не держусь, но работать я точно буду", - подчеркнул председатель парламента.

Автор: Таня Поляковская