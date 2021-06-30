Специалисты советуют властям обратить внимание на "теневиков", а не тех, кто ведет бизнес открыто и развивает экономику Украины.

По словам экспертов, правительство усиливает налоговое давление на легальный бизнес, который и так платит налоги "по-белому". Речь идет о законопроекте №5600 О внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает "24 канал".

В то же время с налоговым давлением на легальный бизнес в Украине параллельно функционирует немало "серых" и "черных" схем по уклонению от уплаты налогов. Их ликвидация, по подсчетам экспертов, могла бы принести бюджету 60 млрд грн ежегодно.

Читайте такжеВласть начала налоговый террор против украинцевКак отметил политический эксперт Николай Давидюк, в Украине решили повысить налоги в то время, когда весь мир их снижает.

"Украине важно побороть серую теневую зону экономики, которая составляет около 30%. Другой важный вопрос - это контрабанда. Именно поднятие налогов приводит к краткосрочному наполнению бюджета, но в долгосрочном – приводит к краху экономики", – пояснил Давидюк.

Эксперты заявляют, что налоговые поступления можно увеличить путем ликвидации коррупционных схем на рынке нефтепродуктов, табака, импорта электроники и экспорта агропродукции.

Отмечается, что бюджет в прошлом году недополучил 19 млрд грн только за нелегальное производство нефтепродуктов; до 10 млрд грн он недополучает из-за "серых" схем экспорта сельхозпродукции; более 8 млрд грн - из-за теневого оборота алкоголя.

Поэтому специалисты советуют власти обратить внимание на "теневиков", а не на тех, кто ведет бизнес открыто и развивает экономику Украины.

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Автор: Григорий Бондарь