Туск объяснил явление нелиберальной демократии в Польше и Венгрии, а также почему ЕС не стоит отказываться от расширения.

Первого мая 2004 года флаги Евросоюза подняли на Кипре, в Чехии, Эстонии, Венгрии, Литве, Латвии, на Мальте, в Польше, Словакии и Словении.

Для миллионов центрально-восточных европейцев это был праздник возвращения домой. Ведь именно такое значение несло "присоединение" для многих, кто чувствовал, что их страны после десятилетий тоталитарного правления возвращаются в Европу, к которой они принадлежат. И возвращаются как суверенные и независимые страны. Об этом пишет EUObserver, добавляя, что глава "Европейской народной партии" Дональд Туск, который ранее был президентом Совета ЕС и премьер-министром Польши, был одним из тех, кто праздновал тот исторический момент.

Читайте такжеБольшинство украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС и НАТО-опрос"Для меня расширение было моей политической мечтой, которая наконец осуществилась. Я был искренне тронут. 25 лет борьбы за возвращение в Европу как политическое и цивилизационное сообщество - это, другими словами, была вся моя взрослая жизнь", - сказал он изданию.

В рамках аналогичной волны расширения Румыния и Болгария присоединились к ЕС в 2007 году, а Хорватия - в 2013-м.

"Наиболее ощутимое изменение, конечно, - это превращение бывших стран Советского блока в процветающие демократии. Люди, которые живут там, а мы говорим о примерно 100 миллионах европейцев, пережили беспрецедентный цивилизационный скачок вперед", - сказал Туск.

Он также добавил, что европейские перспективы для Украины, Молдовы и стран Балканского региона тоже дали толчок позитивным изменениям. Когда ЕС получил Нобелевскую премию мира в 2012 году, одной из причин было его расширение. Но волна принятия новых членов, который назвали "Большим взрывом", также означала, что достичь консенсуса по сложным для ЕС проблемам стало труднее. Ведь для этого нужно единодушное согласие 27 стран-участниц (а до выхода Великобритании из Блока - 28 стран).

Дешевая рабочая сила в Центральной Европе вызвала раздражение "старых членов" ЕС. А миграционный кризис 2015 года разоблачил глубокую политическую линию разлома, которую еще больше углубили нелиберальные тенденции в Венгрии и Польше.

На фоне всего этого появились призывы создать Европу "двух скоростей" интеграции. Согласно этой модели, небольшая группа стран ЕС продолжит более тесную интеграцию, которую отвергают страны в Центральной и Восточной Европе. Но "разные скорости" интеграции уже стали свершившимся фактом в ЕС. Румыния и Болгария не получили еще членство в Шенгенской зоне, в то время как Кипр, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и Словения перешли на евро.

Читайте такжеPolitico: Польша может выйти из ЕС и для этого есть три причиныТуск говорит, что он понимает тех, кого тревожит кризис подъема нелиберальной демократии в странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Польше и Венгрии. Но он замечает, что"этот феномен, к сожалению, имеет более широкий характер". При этом, экс-глава Совета ЕС указал на президентство Дональда Трампа в США, а также на политику Раджепа Тайипа Эрдогана в Турции и Жаира Болсонару в Бразилии. В то же время, происходит усиление политического радикализма во многих странах Европы, например, в Италии или Испании.

"Но я убежден, что это лишь сезонное явление. И что демократия пустила глубокие корни в восточной части континента. Она продолжает быть силой притяжения для других. И прекрасным примером стала революция в Беларуси", - убежден Туск.

Читайте такжеPolitico: Евросоюз вступает в судебную битву за свое существованиеОн также добавил, что люди "порой выбирают Качиньских и Орбанов". Но не из-за проблем, которые бы касались участия их стран в Евросоюзе. Но сам ЕС утратил апетит к расширению, несмотря на то, что ряд балканских стран добиваются членства, стараясь выполнить все условия. Туск говорит, что даже на фоне потери энтузиазма, очень важно, что "ЕС не отказался от укрепления своего присутствия в ближайших регионах. И он не отказался от идеи расширения".

"В наших интересах, чтобы Украина или балканские страны были более европейскими, чем российскими. Чтобы Китай и Турция не заменили Европу как привлекательная ролевая модель для миллионов людей, чьи мечты о свободе, стабилизации и процветании похожи на мои несколько десятилетий назад", - сказал Туск.

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Перевод: Лесь Дымань