В Черновицком областном совете насчитывается шесть депутатов-ОПЗЖшников.

Черновицкий областной совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Раде о запрете деятельности партии Шария и "Оппозиционной платформы-за жизнь".

Как сообщает "Суспільне", за проект обращения проголосовали 38 депутатов из 64.

Читайте такжеПомощники нардепа от "ОПЗЖ" напали на депутатов горсовета в Донецкой области (видео)Инициатор обращения Петр Скорейко объяснил, что причина такого обращения - то, что эти партии "защищают интересы российского агрессора".

Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете уже возмутилась и заявила, что будет подавать в суд, ведь считает это решение незаконным.

Отмечается, что в Черновицком областном совете насчитывается шесть депутатов-ОПЗЖшников. Партия Шария не в составе совета.

Дело против Шария: что известно

16 февраля стало известно, что СБУ объявила блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария.

В свою очередь партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправным действия Управления по составлению и отправке в Минюст письма о нарушении партией Шария украинского законодательства.

Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии.

20 августа СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шариев и тещи блогера Аллы Бондаренко.

Автор: Ольга Робейко