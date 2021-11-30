Черновицкий областной совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Раде о запрете деятельности партии Шария и "Оппозиционной платформы-за жизнь".
Как сообщает "Суспільне", за проект обращения проголосовали 38 депутатов из 64.
Читайте такжеПомощники нардепа от "ОПЗЖ" напали на депутатов горсовета в Донецкой области (видео)Инициатор обращения Петр Скорейко объяснил, что причина такого обращения - то, что эти партии "защищают интересы российского агрессора".
Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете уже возмутилась и заявила, что будет подавать в суд, ведь считает это решение незаконным.
Отмечается, что в Черновицком областном совете насчитывается шесть депутатов-ОПЗЖшников. Партия Шария не в составе совета.
Дело против Шария: что известно
16 февраля стало известно, что СБУ объявила блогеру Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.
В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шарий вел подрывную деятельность против Украины.
11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария.
В свою очередь партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправным действия Управления по составлению и отправке в Минюст письма о нарушении партией Шария украинского законодательства.
Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии.
20 августа СНБО ввел санкции против супругов Ольги и Анатолия Шариев и тещи блогера Аллы Бондаренко.