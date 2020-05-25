"Укравтодор" доказал, что Амирханян брал деньги и не выполнял работу - блогер

"Укравтодор" выявил финансовые махинации компаний Араика Амирханяна "Николаевстройцентр" и "Полтавастройцентр" при реализации проектов дорожного строительства.

Как пишет в своем блоге на "Цензор.нет" журналист Сергей Иванов, масштаб махинаций такой значительный, что жалобы компаний Амирханяна на проведение дорожных тендеров теперь отклоняет Антимонопольный комитет Украины, который ранее был благосклонен к "тендерному троллю".

"И из-за этого Араик Амирханян 14 мая 2020 года вместе с вооруженными сторонниками ворвался в помещение "Укравтодора", чтобы силой разобраться с руководителем ведомства Александром Кубраковым", - утверждает блогер.

"Почему Амирханян решил взять штурмом "Укравтодор" именно сейчас? Все просто. 13 мая 2020 года обычно благосклонная к тендерному троллю постоянная административная коллегия Антимонопольного комитета отклонила его жалобы на две закупки общей суммой более 825 млн грн", - отмечает Иванов.

Причина отказа, добавляет журналист, - фальсификация компанией Амирханяна сведений о наличии опыта выполнения аналогичных договоров, представленных на тендеры по трассам М-18 "Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта" и Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье". "Николаевстройцентр" Амирханяна подал десятки договоров подряда, по которым выполнял ремонты участков дорог Н-03 "Житомир-Черновцы", М-19 "Доманово-Тереблече", М-15 "Одесса-Рени". Генподрядчиком при этом выступала еще одна компания Амирханяна - ПП "Полтавастройцентр".

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"САД в Запорожской области как заказчик закупки проверила документы "Николаестройцентра", обнаружив (по результатам обзора налоговых накладных в аналитической системе "Налоговый блок"), что по одному из договоров субподряда ничего не происходило, - пишет Сергей Иванов. - То есть либо проект вообще не финансировали, или "Полтавастройцентр" получала средства, прогоняла их через конвертационные центры в наличность, а "Николаевстройцентр" работал на субподряде фактически нелегально. За работы и материалы, соответственно, рассчитывались черным кэшем, без уплаты каких-либо налогов. Похоже, именно работа "в черную" дает возможность структурам Амирханяна как демпинговать на тендерах, так и дополнительно зарабатывать на схемах с фиктивным НДС (печальными "скрутками")".

Журналист утверждает, что против главы "Укравтодора" началась медийная атака: якобы ОО "Лига Антитраста" и Всеукраинская дорожная ассоциация распространяют фейки и обвиняют Александра Кубракова в срыве проекта "Большая стройка", который контролирует лично президент.

"Сначала в СМИ прокачали тезис, что пул крупнейших украинских компаний понастроил по всей Украине заводов и производственных баз и таким образом имеет преимущество перед компаниями, которые такими ресурсами не обладают. А теперь начинают качать противоположный месседж: крупнейшие компании не имеют ресурсов. Хотя в Украине за последние годы крупнейшие игроки понастроили столько асфальтобетонных заводов, большинство из них стоит незагруженными», - отмечает журналист.

Как сообщалось, 14 мая 2020 года владелец компаний "Полтавастройцентр», "Николаевстройцентр" и "Дорлидер" Араик Амирханян вместе с двумя вооруженными лицами проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог, угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым.

Ранее Александр Кубраков заявил, что 2019 года группа компаний Амирханяна подала в АМКУ 720 жалоб на тендеры "Укравтодора". "Из 10 млрд около 6 - заблокированы группой компаний Араика Амирханяна. Тендерный троллинг превращается в тендерный шантаж. В результате налогоплательщики теряют шанс на хорошие дороги, и свои деньги", - отметил Кубраков.

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