Ранее Байден предлагал Москве встретиться с Путиным в "третьей стране".

Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Об этом пишет dpa со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Читайте такжеБайден примет участие в саммите "Бухарестской девятки", где обсудят Украину"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и даст возможность проверить, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", – пояснил он.

В МИД России утверждают, что Блинкен и Лавров сосредоточатся на "обсуждении ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".

Ожидается, что темой разговора станет возможная встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Встреча Байдена и Путина

Ранее Байден предлагал Москве встретиться с Путиным в "третьей стране".

Отмечается, что американский глава совершит свою первую заграничную поездку в качестве президента в июне – для участия в саммите G7 в Великобритании, а затем отправится в Бельгию на встречу НАТО. Также запланированы переговоры на высшем уровне с официальными лицами ЕС.

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Автор: Яна Ставская