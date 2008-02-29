Газпром таки сократит поставки газа - ”ситуация не сдвинулась с мертвой точки”

Переговоры «Газпрома» с украинской стороной не дали результата, поставки газа могут быть сокращены на 25% с 3 марта, заявил в пятницу журналистам официальный представитель российского газового холдинга Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА «Новости».

«Переговоры с украинской стороной, проходившие в четверг и пятницу, не дали результата. До сих пор не урегулирована в полной мере задолженность за газ, потребленный в 2007 году», - сказал он.

Кроме того, по словам С.КУПРИЯНОВА, продолжается неоформленное потребление газа в текущем году - на данный момент на Украине "осело" около 1,9 млрд. куб. м российского газа на сумму около 600 млн. долл. При этом не подписаны соглашения, определяющие схему дальнейшего сотрудничества в газовой сфере, отметил он.

«Учитывая, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки, «Газпром» для обеспечения своих экономических интересов 3 марта текущего года с 10.00 сократит поставки для потребителей Украины на 25%», - добавил С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что проблема с украинской задолженностью за поставляемый российский газ до сих пор не решена.

После чего НАК «Нафтогаз Украины» заявила об отсутствии любых подтвержденных долгов за потребленный природный газ перед ОАО «Газпром».

Напомним, 27 февраля «Нафтогаз Украины» завил, что к 27 февраля компания завершила погашение задолженности перед ЗАО «УкрГаз-Энерго» за потребленный на протяжении 2006-2007 гг. природный газ, перечислив «УкрГаз-Энерго» 3,87 млрд. грн. В частности, 0,52 млрд. грн. было оплачено 14 февраля 2008 года, 0,9 млрд. грн. – 19 февраля, 2,44 млрд. грн. – 26-27 февраля. К 27 февраля между НАК «Нафтогаз Украины» и ЗАО «УкрГаз-Энерго» существуют взаимные обязательства на сумму 1,37 млрд. грн.