Боевики снизили активность на Луганщине из-за больших потерь

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре оперативного командования "Север".

"После больших потерь, которых боевики понесли за двое прошедших суток их активность снизилась", - говорится в сообщении.

Подразделения войск ОК «Север» занимались выполнением боевых задач. Основные усилия были сосредоточены на охране и обороне базовых лагерей, блокпостов, взводних опорных пунктов, заявили в пресс-центре.

Читайте такжеБоевики снова пытались взять штурмом аэропорт в Донецке, атаки отбитыВ течение суток обстрелов позиций войск оперативного командования «Север» не зафиксировано. Потерь среди личного состава и военной техники также нет.

Дважды отмечено нарушение воздушного пространства БПЛА в районе населенного пункта Хворостянка.

Как сообщалось, Россия активизировала процесс переброски на территорию Донбасса личного состава, вооружения и военной техники. В частности, вчера на Донетчину прибыла колонна российской техники и 500 военных.