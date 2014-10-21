Савченко обратилась к российскому омбудсмену с просьбой улучшить финансирование мест лишения свободы

Об этом в Twitter заявил ее адвокат Николай Полозов.

«Я, гражданка Украины, Савченко Надежда Викторовна, была похищена с территории Украины, незаконно перевезена на территорию России и незаконно удерживаюсь в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Москве. Находясь две недели в данном заведении и отдыхая лежа в ночное время на спальном месте на тонком сбитом матраце и подушке, через который давит каждый прутик железных нар, я ощутила, что выйти из СИЗО-6 могу с диагнозами: межпозвонковая грыжа, межреберная невралгия или вывих тазобедренного сустава», - написала она.

Савченко отмечает, что по профессии она – «летчик и похитили меня и привезли в Россию абсолютно здоровым человеком. Каждое государство в обучение и здоровье летчика вкладывает большие средства. Украина вкладывала средства в мое здоровье не для того, чтобы его гробила Россия. Поэтому, очень вас прошу, как чиновника и как защитника прав человека в России выбить деньги на финансирование обеспечения СИЗО-6 у правительства Российской Федерации. Ведь деньги на финансирование украинского Крыма и на гуманитарную помощь для востока Украины у РФ есть, думаю, что для своих-то граждан, сидящих в русских тюрьмах, тоже найдуться».

Также адвокат отметил, что защита ознакомили с решениями о новых экспертизах по делу Савченко - ее мобильного телефона и листов с записями.

Обращение Надежды Савченко к российскому уполномоченному по правам человека Э. Памфиловой pic.twitter.com/5WJqSW8XDq - Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 21, 2014

Защиту ознакомили с двумя новыми постановлениями о назначении экспертиз по делу Савченко. Экспертизы ее сотового и неких листов с записями. - Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 21, 2014

Ранее Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов и Макс Фейгин сообщили о том, что их подзащитной в институте Сербского перестали мешать спать, выключают свет и не следят за ней целую ночь.

Надежда Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт имени Сербского для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.

Заседание Басманного суда Москвы по делу Савченко было отложено на 11 ноября. По словам пресс-секретаря суда Анны Фадеевой, "заседание отложено на 11 ноября на 14.30 в связи с отсутствием обвиняемой Савченко, которая сейчас находится на экспертизе".

17 октября адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов заявлял, что его подзащитную в институте Сербского лишают сна, что расценивается как пытки.