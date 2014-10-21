The Telegraph: Путин тащит Запад в мутные воды

Об этом пишет Кон Кофлин в своей статье «Путин тащит Запад в мутные воды», опубликованной на сайте газеты The Telegraph.

Это похоже на сцену из холодной войны: обнаружение подозрительного подводного объекта в водах заставило шведские вооруженные силы начать самую большую за последние десятилетия поисковую операцию. Чтобы добавить остроты происходящему, шведская газета сообщает, что мобилизация судов, войск и вертолетов – это ответ на перехват зашифрованного сообщения от пострадавшей российской подводной лодки в штаб-квартиру ее флота в Балтийском море.

Утверждение, что российская лодка несет ответственность за тревогу, немедленно было опровергнуто в Москве, где министерство обороны настаивает на том, что подводные лодки и корабли выполняют обычное патрулирование, и что не было «никаких сбоев или аварий». Но учитывая то, как российские власти лгали о Курской катастрофе в 2000 году, когда подводная лодка советского времени взорвалась и погибли все 118 членов экипажа на борту, западные чиновники неохотно верят заверениям Москвы в своей невиновности. Что касается того случая, то Россия публично объявила о катастрофе только спустя несколько недель, хотя взрыв был зарегистрирован оборудованием, которое обычно используется для мониторинга землетрясений.

Сам факт, что военный ответ шведов в чрезвычайной ситуации сразу же вызвал заявления, что россияне снова взялись за старые уловки холодной войны при проведении секретных операций с подводными лодками, является показателем глубокого недоверия, которое сейчас существует между Россией и ее европейскими соседями.

Для шведов, российские лодки, которые вторгаются в их территориальные воды, не представляют собой ничего нового. Во время холодной войны, шведскому флоту часто отдавали приказы действовать против советских военных кораблей, применяя глубинные бомбы, чтобы избавиться от иностранных подводных лодок. В 1981 году шведы, которые решили не вступать в НАТО в начале холодной войны, были вовлечены в 11-тидневное противостояние с Москвой после того, как советская подводная лодка с ядерным оружием застряла на их юго-восточном побережье.

С окончанием холодной войны, было принято считать, что российский флот больше не представляет собой серьезную угрозу для безопасности Запада, особенно после того, как Америка и ее союзники потратили приблизительно 20 млрд фунтов, выводя из эксплуатации ветхий флот России с атомными подводными лодками.

Тем не менее, в последнее время бурная деятельность вокруг Стокгольма показывает, что опасения по поводу военно-морской деятельности России в очередной раз оказались первым пунктом повестки дня европейских чиновников в сфере обороны, также как и амбициозный план Кремля по строительству нового флота с атомными подводными субмаринами – одна из их главных забот.

В то время как многие европейские страны - Британия, в том числе - резко сокращают свои оборонные бюджеты, Кремль недавно одобрил строительство 10 новых подводных лодок для своего мощного Северного флота, в рамках своего амбициозного плана по восстановлению вооруженных сил. Москва особенно заинтересована в укреплении своего подводного флота, потому что судна рассматриваются как основное орудие в скрытой войне, они имеют способность оставаться незамеченными в течение нескольких месяцев на дне океана, сохраняя потенциал для уничтожения целых городов всего одной ракетой.

Этот новый акцент на войне с опорой на подводные лодки, более того, вызывает особое беспокойство в странах, как Швеция, которые находятся в непосредственной географической близости к главной базе Северного флота на Кольском полуострове, к западу от Мурманска, и к базе поменьше в Калининграде, российский анклав, граничащий с Польшей и Литвой, обращен в сторону Швеции.

Кроме того, недавние военные интервенции России в Крыму и Восточной Украине высказали опасения, что Кремль может использовать свою восстановленную военную мощь, чтобы и дальше продвигать свои территориальные претензии. Например, Москва не скрывает своего желания, претендовать на право собственности над обширными районами Арктики, которые, по мнению ученых, содержат до 100 миллиардов тонн газа и нефти. Только в прошлом месяце Кремль объявил, что он создает военно-морскую командную структуру с целью защиты своих интересов в регионе.

Перспектива новой серии атак российских подводных лодок, переходящих в море, безусловно, является тем, что Британия должна воспринимать всерьез, особенно когда речь идет об обеспечении островного государства достаточными ресурсами для защиты на море.

Одним из наиболее спорных решений, принятых в 2010 году при пересмотре стратегической обороны и контроля безопасности, было отказаться от морской разведки «Нимрод» и программы «Атака 4» (Attack 4), что серьезно ограничило способность вооруженных сил выявлять и атаковать позиции подводных лодок противника. Нимрод был блестяще оснащен для выявления российских подводных лодок, и без него способность британцев защищать свои берега от нежелательных вторжений строго ограничена.

Это особенно проблематично для подводных лодок класса «Вэнгард» (Vanguard) Королевского морского флота, которые оснащены ядерным оружием британской программы «Трайдент». Защита этих судов от нежелательного внимания россиян является жизненно важной для сохранения эффективности круглогодичного, непрерывного сдерживания на море. Но без соответственной морской защиты, старшие морские офицеры опасаются, что россияне в скором времени смогут с легкостью отслеживать британские подводные лодки, оснащенные ядерным оружием.

В то время как Москва ясно показывает возобновленный интерес к преимуществам подводной войны, коалиция явно нуждается в принятии мер для исправления вопиющих пробелов в своей способности противостоять такой войне.