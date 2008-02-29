В БЮТ хотят отдать Ощадбанк в ”хорошие руки” - как только компенсации выдаст

Государственное ОАО «Ощадбанк» после завершения компенсационных выплат вкладчикам Сбербанка СССР может быть приватизировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН сегодня на международном форуме «Европа – Украина» в Киеве.

“После завершения программы по компенсации вкладов через Ощадбанк мы будем думать о его приватизации. Не нужен обществу такой государственный банк”, - сказал С.ТЕРЕХИН.

При этом он отметил, что, возможно, в перспективе из структуры банка будет выведено одно из подразделений, на которое и будут возложены функции по обслуживанию процесса выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР, а сам Ощадбанк будет предложен к приватизации.

Как сообщалось, в октябре прошлого года глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в интервью газете «Дело» заявил, что считает целесообразным продажу части акций Ощадбанка.

«Я бы выступил за проведение качественной подготовки этого учреждения к публичному размещению акций (IPO)», - сказал он. П.ПОРОШЕНКО выразил уверенность в заинтересованности инвесторов в покупке этих акций. Он объяснил это тем, что Ощадбанк, «очищенный» от проблемных обязательств, имеющий самую разветвленную сеть представительств в стране, «который может эффективно работать с населением, будет очень привлекательным для инвесторов».

100% акций Ощадбанка принадлежат государству.