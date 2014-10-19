Порошенко: Дефицит "Нафтогаза" может быть покрыт за счет МВФ

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном в субботу вечером.

"(Необходимо) решить вопрос, каким образом мы обеспечиваем дефицит средств и финансов НАК “Нафтогаз” на закупку газа. Было предложено несколько схем. Я не могу сейчас их обсуждать, но они в целом были согласованы, каким образом Украина покроет этот дефицит ", - сказал он.

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Президент отметил, что “безусловно предполагается участие европейских партнеров”.

"У нас есть несколько различных вариантов, начиная от средств Международного валютного фонда, которые будут направлены туда, и заканчивая средствами международных финансовых организаций, которые поддержат дефицит НАК “Нафтогаз. Мы не должны дать возможность использовать газовый кнут, чтобы шантажировать Украину или Европу”, - отметил Порошенко.

Кроме того, пояснил президент, в Украине есть дефицит средств, который в том числе состоит из неоплаченных поставок газа в Луганскую и Донецкую области.

"Украина на сегодняшний день поставляет значительную часть объемов природного газа в Донецк и Луганск. Донецк и Луганск потребляют газ, но ни копейки НАК "Нафтогаз" из Донецка и Луганска не получает", - отметил Порошенко.