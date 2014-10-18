Российские депутаты поедут наблюдателями на «выборы» к боевикам

Думская фракция КПРФ направит на выборы в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики 8 депутатов.

Об этом сообщил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, передает ТАСС.

По его словам, руководители группы наблюдателей от коммунистов отправятся в республики уже в четверг, 23 октября.

Агентство со ссылкой на Кашина сообщает, что «председатель Верховного Совета ДНР» Борис Литвинов обратился к руководству Госдумы с просьбой направить на «выборы» в республику официальную группу депутатов-наблюдателей от нижней палаты российского парламента.

В свою очередь первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников рассказал, что группу парламентариев от КПРФ, скорее всего, возглавят Николай Коломейцев и Казбек Тайсаев. Кроме того, в числе депутатов-наблюдателей Владимир Родин.

Отвечая на вопрос о безопасности, Мельников отметил, что "эти вопросы проработаны".

"Наши люди туда ездят более менее регулярно, их встречают на границе и, конечно, мы продумываем все вопросы безопасности", - подчеркнул он. В то же время, по его словам, нельзя говорить о 100-процентной безопасности. "Может быть обстрел и все что угодно, но всё, что можно предвидеть и избежать мы продумываем", - заверил он.

Ранее о намерении направить наблюдателей на «выборы» в ЛНР и ДНР сообщили в партии "Родина". "Поедет делегация от партии во главе с председателем Алексеем Журавлевым", - сказала ТАСС пресс-секретарь партии Софья Черепанова.

2 ноября в ДНР и ЛНР планируется проведение «выборов» депутатов народных советов и глав республик.

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил, что российские депутаты не поедут на предстоящие 26 октября выборы в Верховную Раду Украины в качестве наблюдателей по линии ОБСЕ. По его словам, депутаты не поедут в силу опасений, что им не будет обеспечена должная безопасность.