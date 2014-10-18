Ночь в районе проведения АТО прошла спокойно

Ситуация на юге Донбасса под контролем украинских подразделений, боевики значительно уменьшили использование беспилотных летательных аппаратов из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-центр АТО.

«Накануне вечером неконтролируемые террористические вооруженные формирования обстреляли из минометов наши позиции в районах населенных пунктов Ольховое, Пески, Старогнатовка, из стрелкового оружия - Шумы, Дебальцево, с РСЗО БМ-21 Град - Тоненькое, Красногоровку, Новомихайловку», - говорится в сообщении пресс-центра.

Также в пресс-центре проинформировали о продолжении поисково-спасательных работ по поиску украинских военнослужащих, пропавших без вести несколько дней назад в районе н.п.Смелое.

«Сегодня стала известна судьба еще двух военнослужащих. С целью сохранения их жизни детали сделки не разглашаются», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области боевики открыли огонь из гаубиц по населенному пункту Пески. К счастью, жертв среди украинских бойцов нет.