Террористы обстреляли из гаубиц село Пески

Как передает телеканал "112 Украина", к счастью, жертв среди украинских бойцов нет.

Кроме того, как заявил спикер антитеррористического центра Владислав Селезнев, данных о погибших среди украинских военных из других горячих точек на Донбассе в штаб АТО также не поступало.

"Пока информации о потерях среди украинских военнослужащих не поступало. Позиции наших подразделений остаются под нашим контролем", - заверил Селезнев.

Он также рассказал, что возле села Смелое Луганской области ведется спецоперация по спасению попавших в засаду семи украинских бойцов.

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Селезнев отметил, что пока нет информации о судьбе тех военных, которые не вернулись из боя.

"Проводится поисково-спасательная операция. Наша задача – вернуть их в места базирования, обеспечить безопасность", - подчеркнул представитель АТО.

Напомним, ранее в засаду на Луганщине попали 11 украинских военных. Четырем из них удалось вырваться.