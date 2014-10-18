Порошенко и Путин договорились о начале закрытия границы - АП

Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый в эфире "Шустер Live", сообщает LB.ua.

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"По результатам встречи мы будем развивать все достигнутые договоренности, но тот рабочий напряженный график и ожидания от встреч оправдались. Но это только начало пути. Договоренность о встрече руководителей пограничников Украины и России, о начале реального процесса закрытия границы, о тех вопросах, которые касались легитимных выборов на Донбассе", - отметил Чалый.