Порошенко и Путин договорились о начале закрытия границы - АП
01:37, 18 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на встрече в Милане договорился с Президентом России Владимиром Путиным о встрече руководителей пограничников Украины и России.
REUTERS
Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый в эфире "Шустер Live", сообщает LB.ua.
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"По результатам встречи мы будем развивать все достигнутые договоренности, но тот рабочий напряженный график и ожидания от встреч оправдались. Но это только начало пути. Договоренность о встрече руководителей пограничников Украины и России, о начале реального процесса закрытия границы, о тех вопросах, которые касались легитимных выборов на Донбассе", - отметил Чалый.
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