ЦИК передал бюллетени заграничным участкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала участковым избирательным комиссиям заграничных участков бюллетени по выборам депутатов для голосования в заграничном избирательном округе.

Передача состоялась через представителя Министерства иностранных дел Украины. Читайте такжеЦИК зарегистрировала еще 436 официальных международных наблюдателей В целом, для 112 заграничных избирательных участков было передано 467 тыс. 364 бюллетеня.

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