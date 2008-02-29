Кравчук не позвал Кучму, чтобы не было проблем

Вчера первый президент Украины Леонид Кравчук, экс-премьеры Витольд Фокин, Валерий Пустовойтенко, Евгений Марчук, а также бывший вице-премьер, посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко заявили о создании Совета старейшин. В его состав вошел также директор Института проблем национальной безопасности Владимир Горбулин. По словам инициатора создания совета Леонида Кравчука, перед его членами будут стоять задачи "сообщать о фактах беззакония со стороны должностных лиц, показывать, к чему это приведет, и предлагать пути решения проблем". Господин Пустовойтенко рассказал, что совет будет зарегистрирован как юридическое лицо и работать независимо от власти. "В состав нашего совета мы подбирали прежде всего людей коммуникабельных, близких по духу, работе и политическим взглядам",– уточнил он. Как уверяет господин Фокин, члены совета "не стремятся вернуться к власти". "Наша цель – делать все, чтобы людям было легче разобраться в хитросплетениях государственной политики, чтобы народ, будучи ослепленным яркими лозунгами, видел, за кем идет",– сказал бывший премьер.

На вопрос журналистов, почему в состав совета не включен второй президент Леонид Кучма, было сказано, что "одной из ключевых позиций является то, что все участники боролись за власть исключительно конституционным путем". "Я очень уважаю Леонида Даниловича (Кучму)). Он очень многое сделал. И если взять газовый вопрос, то он держал проблему в руках, и не было тех глупостей, которые есть сейчас. Однако референдум 2000 года был неконституционным (президент вынес на него вопросы, положительное решение которых предусматривало расширение его полномочий),– пояснил господин Кравчук.– Для чего нам создавать лишние проблемы?"

Коммерсантъ-Украина