Украина за время АТО поднялась на 21-е место по уровню военного потенциала – эксперт

Украина за время проведения антитеррористической операции на востоке страны против сепаратистов, поддерживаемых Российской Федерацией, поднялась с 22-го на 21-е место среди 55 стран в рейтинге военного потенциала стран мира.

Об этом в ходе «круглого стола» в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавший в 2006-2010 году должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За полгода ведения боевых действий по военному потенциалу – потому что обратили на это внимание, вынуждены были – мы перешли с 22-го места на 21-е", - сказал Романенко, отметив, что Россия – вторая страна в мире по военному потенциалу.

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При этом эксперт отметил, что в условиях военных действий сокращение бюджета на оборонную отрасль страны в 2015 году недопустимо.

Романенко также рассказал, что из-за недостаточного финансирования за годы независимости армии приходилось сокращать количество сложной боевой техники, чтобы поддерживать в боевом состоянии оставшуюся.

"В связи с этим боеготовность объективно падала, мы не могли нормально проводить учения, и это раз в год, хотя бы на уровне батальона", - добавил он.