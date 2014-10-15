​СБУ возбудила дело в отношении "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, передает пресс-служба ведомства.

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"Следственным управлением СБУ начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса о жестоком обращении с гражданским населением, а также захваченными в плен военнослужащими, которое выразилось в применении в отношении военнослужащих и гражданского населения пыток, изгнании гражданского населения для принудительных работ, разграблении национальных ценностей на захваченной территории", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

За указанные действия установлено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы, а в случае, когда они объединены с умышленным убийством - до 15 лет, либо в виде пожизненного заключения.

"СБУ приглашает украинских и международных экспертов, прежде всего, юристов, приобщиться к этой кропотливой работе, результатом которой должна стать подача ходатайства в международные правовые институты и осуждения конкретных исполнителей совершенных преступлений", - сказал Маркиян Лубкивский.