Боевики планируют "выключить" газопровод, которым российский газ идет в Европу

Планы сепаратистов Донбасса о "газовой" и энергетической "автономии" создают прямую угрозу стабильной работе газотранспортной системы Украины, пишет «Зеркало недели».

Протяженность газопровода — 1567 км, он проходит через всю территорию Украины с восточного Новопскова, через полтавские газовые месторождения, в частности Шебелинку, с экспортными выходами на ГТС Венгрии (через газоизмерительную станцию Берегово) и Словакии (через ужгородское направление). Проектная пропускная способность магистрального газопровода "Союз" превышает 26 млрд кубометров в год. Кроме транзита российского газа, эта газовая магистраль обеспечивает доставку газа жителям нескольких областей Украины.

Кроме того, в Донбасском регионе находятся два ПХГ — Вергунское (в нем сейчас хранится более 176 млн кубометров газа) и Краснопоповское (с запасом 19,5 млн кубометров). Эти подземные хранилища использовались в сезонный максимум для поддержания давления в транспортном узле "Донбасстрансгаза" и обеспечения Донецкой и Луганской областей стабильным газоснабжением.

«Если на карту АТО, которую легко найти на сайте СНБО, наложить схему газовой инфраструктуры региона, то четко просматривается, что боевики ведут боевые действия аккуратно по линии прохождения газомагистралей и важнейших газораспределительных узлов в Луганской и Донецкой областях», - отмечает издание.

Боевики пытаются отсечь территорию, по которой проходят газопроводы из российских Ельца, Петровска, Оренбурга и в направлении Александрова Гая и Таганрога. То есть в прямом смысле слова под прицелом оказались не менее трех входящих и двух выходящих магистральных газопроводов в Луганской и Донецкой областях.

Более того, если посмотреть на линию создаваемой буферной зоны, то можно легко заметить, что она поджимается все ближе к западной части газовой системы Луганской и Донецкой областей, практически оставляя возможность лишь для газоснабжения контролируемой украинскими войсками части этих областей и крупнейшего газопотребителя — Мариуполя с его меткомбинатами "Азовсталь" и им. Ильича, контролируемых Ринатом Ахметовым.

Не остается без внимания сепаратистов и самозваных "республиканцев" и Мариупольский торговый порт. При большом желании его могут заблокировать, и тогда закупаемый в ЮАР уголь очень трудно будет доставить на украинские ТЭС.