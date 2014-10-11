ГПУ наконец начала производство относительно “Черноморнефтегаза”

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту незаконной добычи природного газа.

Согласно информации ведомства, в ходе проверки деятельности "Черноморнефтегаза" установлено, что группа лиц в марте 2014 года, используя документы, печати и штампы ПАО, противоправно завладела его имуществом на общую сумму почти 15 млрд грн и в дальнейшем передала его в незаконно созданное Крымское республиканское предприятие "Черноморнефтегаз", чем причинила государству большой вред.

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В свою очередь, должностные лица Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз", зная об отсутствии у предприятия специального разрешения на пользование участком недр в период марта - октября текущего года, осуществили добычу природного газа в объеме 600 млн м куб., чем нанесли ущерб государству на сумму 240 млн. грн.