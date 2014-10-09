Джемилев: Обама обещал, что санкции будут действовать, пока Крым не освободят
Президент США пообещал одному из лидеров крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, что санкции против России будут продолжаться, пока оккупанты не уйдут из Крыма.
Об этом сам Джемилев рассказал в интервью Телекритике.
По его словам, разговор с Обамой произошел 3 июня в Варшаве, когда Джемилеву вручали премию Солидарности.
"Тогда я шесть-семь минут с ним (Обамой - ред.) и говорил. Естественно, я выразил беспокойство по поводу того, что Крым может стать зоной замороженного конфликта на долгие годы. А также предметом торга с агрессором. Но он твердо мне тогда ответил: пока последний квадратный метр оккупированной территории не будет освобожден, санкции будут продолжаться", - рассказал Джемилев.
Читайте такжеThe Telegraph: Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексииПохожее заявление сделал и госсекретарь США Джон Кэрри, утверждает экс-лидер Меджлиса.
Напомним, по информации главы Меджлиса Рефата Чубаров, в течение августа ФСБ изъяла ряд изданий из книжных магазинов оккупированного Крыма, среди которых - книга о Джемилеве.
Как сообщалось ранее, «власти» Крыма 5 июля запретили въезд на свою территорию главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову на 5 лет. Ранее въезд в Крым сроком на пять лет был запрещен лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.