Джемилев: Обама обещал, что санкции будут действовать, пока Крым не освободят

Об этом сам Джемилев рассказал в интервью Телекритике.

По его словам, разговор с Обамой произошел 3 июня в Варшаве, когда Джемилеву вручали премию Солидарности.

"Тогда я шесть-семь минут с ним (Обамой - ред.) и говорил. Естественно, я выразил беспокойство по поводу того, что Крым может стать зоной замороженного конфликта на долгие годы. А также предметом торга с агрессором. Но он твердо мне тогда ответил: пока последний квадратный метр оккупированной территории не будет освобожден, санкции будут продолжаться", - рассказал Джемилев.

Читайте такжеThe Telegraph: Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексииПохожее заявление сделал и госсекретарь США Джон Кэрри, утверждает экс-лидер Меджлиса.

Напомним, по информации главы Меджлиса Рефата Чубаров, в течение августа ФСБ изъяла ряд изданий из книжных магазинов оккупированного Крыма, среди которых - книга о Джемилеве.

Как сообщалось ранее, «власти» Крыма 5 июля запретили въезд на свою территорию главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову на 5 лет. Ранее въезд в Крым сроком на пять лет был запрещен лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.