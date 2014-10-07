Луценко: Силовой блок не срабатывает в борьбе с сепаратизмом

Об этом в программе «Шустер LIVE» сказал советник Президента Юрий Луценко.

«Я слышу объяснения силовиков по поводу того, что нужно время на экспертизы заявлений относительно призывов к сепаратизму. И только после завершения экспертиз можно предъявлять обвинение. Но прошло уже много времени, но результата нет», - отметил политик.

Он убежден, что в новый парламент нельзя допускать не только сепаратистов, но и ярких представителей режима Януковича.

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«Кандидаты от демократических сил на востоке Украины не являются идеальными кандидаты в Луганской и Донецкой областях. Но они имеют шансы победить одиозных представителей прежнего режима. И они точно не являются реваншистами и пятой колонной Кремля. Победа будет более убедительной, если мы согласуем на таких округах единого кандидата от демократов», - пояснил Луценко.

По его словам, до 12 октября можно согласовать такие единственные кандидатуры, и это также будет ответом на вызов сепаратизма.

«Убежден, что сегодня лидеры политических партий должны преимущественно агитировать не на мирной, а на недавно освобожденной территории для диалога с избирателями», - отметил политик.