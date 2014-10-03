Миссия ООН, Всемирного банка и ЕС завершила оценку потребностей в восстановлении Донбасса

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Сегодня миссия дала общий обзор предыдущих рекомендаций относительно объема и характеристики необходимой помощи по восстановлению Донбасса.

В частности, миссия предлагает поэтапный подход к оказанию помощи. На первом этапе, согласно рекомендациям, необходимо сосредоточить работу на быстрой оценке краткосрочных и среднесрочных потребностей и приоритетов восстановления освобожденных территорий, с особым акцентом на восстановлении предоставления основных услуг, восстановлении базовых социальных услуг и инфраструктуры, создании благоприятных условий для возвращения населения и социально-экономического возрождения.

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На втором этапе миссия предлагает сосредоточить свою помощь правительству Украины на оценке средне- и долгосрочных потребностей в восстановлении и развитии, определении приоритетов по более широкой национальной стратегии развития и отраслевых реформ. Сроки и объемы этого этапа будут определены в конце первой фазы.

Оценка потребностей в восстановлении, разработка соответствующих стратегий, планов и программ, должны направляться правительством Украины, которому ООН, Всемирный Банк и Европейский Союз будут предоставлять оперативную и скоординированную поддержку. Для координации действий и контроля за ходом восстановительных стратегий, миссия предлагает создать Координационный совет на высшем государственном уровне, в который также войдут Постоянный координатор ООН, директор Всемирного банка в Украине и глава Представительства ЕС в Украине.

Также предлагается создать совместную комиссию по техническим вопросам в составе представителей Государственного агентства по восстановлению Донбасса и координаторов по восстановлению с ООН, Всемирного банка и Европейского Союза. Ее функция - наблюдение за всеми оценками восстановления, планирования, а также организация деятельности различных тематических и секторальных рабочих групп, созданных для воплощения определенных мероприятий. Также совместная комиссия должна координировать соответствующие правительственные институты и донорские структуры.

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Миссия подтвердила свою готовность приступить к работе в скорейшие сроки и представить конкретные мероприятия, которые необходимо провести для восстановления Донбасса на донорской конференции, которая должна пройти в Киеве в ноябре.