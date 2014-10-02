ПАСЕ призвала Украину проводить реформы, несмотря на войну

Главный докладчик, глава Мониторингового комитета ПАСЕ Штефан Шеннах признал, что кровопролитие на Донбассе продолжается, потому что иностранное государство ведет военную агрессию против Украины, передает Deutsche Welle.

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Он также заявил, что Россия потеряла доверие международного сообщества и вернет его лишь тогда, когда выведет войска с территории Украины.

Вместе с тем политик подчеркнул, что в Украине "существуют внутренние факторы, которые способствовали этой интервенции". По его мнению, это - "недостаточная четкость в функционировании государственных учреждений, коррупция, борьба между интересами олигархов".

Штефан Шеннах призвал Россию вывести свои войска из Украины и обеспечить долговременное прекращение огня, а Украину - наладить интенсивный диалог внутри страны между политическими партиями, представителями гражданского общества, регионов и национальных меньшинств. Он также выразил беспокойство относительно гуманитарной ситуации в зоне конфликта.

Другой содокладчик по вопросам Украины Майлис Репс добавила, что кроме поиска мирного решения конфликта на Донбассе, украинская власть должна воплощать обещанные реформы, в частности, в законодательной сфере, что чрезвычайно поспособствует восстановлению общественного порядка и доверия к власти.

"Если государство имеет сильную внутреннюю систему, тогда даже российская пропаганда не будет работать против нее так ощутимо", - отметила содокладчик.