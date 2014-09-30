"Бес" поссорился с лидерами "ДНР" из-за каналов связи с военным руководством РФ - Тымчук
08:40, 30 сентября 2014Политика
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Военный эксперт рассказал о текущем конфликте "Беса" с лидерами боевиков.
Игорь Безлер / Скриншот
"Полевые командиры" террористических организаций активно ищут возможность получить собственные каналы связи с Москвой для получения "адресной помощи" из России.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Такой канал связи появился в распоряжении командира одной из террористических групп ("Народного ополчения Донбасса" в Горловке) Безлера. Что вызвало его конфликт с руководством "ДНР", которое стремится единолично контактировать с российским военным руководством", - объясняет он.
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