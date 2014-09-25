Россия наращивает ударную группировку вооруженных сил во временно оккупированном Крыму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«На временно оккупированной территории АР Крым Россия наращивает ударную группировку своих вооруженных сил. В 14.40 24.09.2014 в 400 метрах от административной границы напротив блокпоста украинских пограничников от ВПС «Ченгар» прибыли и заняли позиции 4 БТРа», - говорится в сообщении.

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