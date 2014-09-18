США обещают предоставить Украине 116 миллионов долларов для "сил безопасности"

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

В частности отмечается, что в этом году США предоставили Украине примерно 291 миллион долларов помощи, а также заем в сумме 1 миллиарда долларов в виде кредитных гарантий.

Читайте такжеПорошенко в Конгрессе США: Украина сейчас в центре новой попытки разделения мираТакже эти суммы включают новый пакет помощи, объявленный 18 сентября в сумме 53 миллионов долларов, из которых 46 миллионов являются помощью в сфере безопасности для поддержки военных и пограничников, и 7 миллионов предназначены международным организациям для оказания помощи пострадавшим на востоке Украины от военных действий.

"Вместе с сегодняшним объявлением, правительство США хочет предоставить 116 миллионов долларов на оборудование и обучение украинских сил безопасности, чтобы помочь Украине лучше контролировать и защитить собственную границу, работать безопаснее и эффективнее, а также сохранить и обеспечить территориальную целостность", - добавлено в сообщении.

Читайте такжеПорошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в УкраинуВ сообщении уточняется, что к украинским силам безопасности относятся Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

Кроме того утверждается, что эта помощь включает в себя предоставление бронежилетов, шлемов, транспортных средств, ночных и тепловых устройств видения, тяжелой инженерной техники, передовых радио-приборов, патрульных катеров, пайков, палаток, минометных радаров, униформы и т.д.

"Президент (Барак Обама - ред.) попросил министра торговли США Пенни Притцкер возглавить правительственную делегацию, которая должна посетить Украину 26-27 сентября для встречи с украинскими правительственными чиновниками и бизнес-лидерами для обсуждения усилий Украины в проведении экономических реформ и осуществления шагов, которые правительство должно принять в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы укрепить бизнес-климат и построить экономику, которая сможет привлекать частный капитал", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что правительство США будет продолжать сотрудничать с Конгрессом для определения дополнительных возможностей для оказания помощи Украине.

В связи с этим отмечается, что Администрация Президента США просит Конгресс выделить дополнительные 45 миллионов долларов в 2015 году в качестве части президентской инициативы помощи европейским странам, что должно способствовать укреплению потенциала Украины для обеспечения собственной защиты и увеличения взаимодействия с США и западным миром.