Süddeutsche Zeitung: Путин серьёзно угрожал Европе
Российские войска в течение двух дней в Варшаве, Риге, Вильнюсе или Бухаресте: лидер Кремля Владимир Путин, вероятно, сказал Президенту Украины Петру Порошенко, что его армия могла бы очень быстро достичь столиц Восточной Европы. Это следует из резюме телефонного разговора ЕС, которым располагает газета "Süddeutsche Zeitung".
В своей статье «Похоже, Путин серьёзно угрожал Европе», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Даниэль Брёсслер пишет, что, по словам Президента Украины Петра Порошенка, российский президент Владимир Путин выразил угрозы в сторону стран-членов НАТО и ЕС.
Согласно резюме разговора внешней службы ЕС, которое предоставляет Süddeutsche Zeitung, Порошенко сообщил об угрозах президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу в прошлую пятницу во время его визита в Киев. Дословно Путин сказал ему, Порошенко: «Если бы я хотел, российские войска в течение двух дней могли бы быть не только в Киеве, но также и в Риге, Вильнюсе, Таллине, Варшаве или Бухаресте».
Сходство с телефонным разговором Баррозу
Публично Путин до сих пор не угрожал военной силой членам Евросоюза и НАТО. Но известно было об одном телефонном разговоре Баррозу с Путиным, в котором глава Кремля якобы сказал: «Если бы я хотел, я мог бы взять Киев за две недели». Баррозу сообщил о телефонном разговоре главам стран и правительств на саммите ЕС в конце августа. Позже Кремль раскритиковал тот факт, что Баррозу сделал содержимое приватного разговора достоянием общественности.
Согласно резюме телефонного разговора, Порошенко упомянул предполагаемое высказывание Путина, чтобы показать, насколько эмоционально он относится к влиянию ЕС на страны, граничащие с Россией.
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За последние несколько недель Порошенко неоднократно звонил Путину, чтобы договориться о действующем сейчас прекращении огня на востоке Украины и получить согласие главы Кремля на план из двенадцати пунктов для урегулирования конфликта. В разговорах Путин, очевидно, предупреждал Порошенко о том, что не нужно слишком полагаться на ЕС.
Путин якобы сказал, что он может использовать двусторонние контакты и повлиять на «блокирующее меньшинство» в Совете Европы, чтобы избежать негативных решений для России.
Предположительно, Путину важнее дистанция Киева с ЕС, чем сепаратизм
Возможно, глава Кремля этим намекал на растущее в Совете сопротивление новым санкциям. Несколько стран ЕС, учитывая перемирие в Украине, недавно высказались за отсрочку, но второй круг экономических санкций потом все же был принят и вступил в силу. Подобные решения требуют единогласия. Такие страны, как Словакия, Болгария, Венгрия и Кипр с большой неохотой поддерживают политику санкций.
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Из резюме также следует, что отложенная до января 2016 года реализация Соглашения о свободной торговле с ЕС совпадает с договоренностями Порошенка и Путина. Украине нужно мирное решение, чтобы прекратить войну, которую начала Россия, сказал Порошенко. Путин стремится помешать ассоциации Украины с ЕС. Это для него, возможно, более важно, чем судьба Луганска и Донецка.
Вместе с ратификацией Соглашения об ассоциации, украинский парламент во вторник также принял особый статус для контролируемых сепаратистами территорий.