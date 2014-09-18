Süddeutsche Zeitung: Путин серьёзно угрожал Европе

В своей статье «Похоже, Путин серьёзно угрожал Европе», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Даниэль Брёсслер пишет, что, по словам Президента Украины Петра Порошенка, российский президент Владимир Путин выразил угрозы в сторону стран-членов НАТО и ЕС.

Согласно резюме разговора внешней службы ЕС, которое предоставляет Süddeutsche Zeitung, Порошенко сообщил об угрозах президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу в прошлую пятницу во время его визита в Киев. Дословно Путин сказал ему, Порошенко: «Если бы я хотел, российские войска в течение двух дней могли бы быть не только в Киеве, но также и в Риге, Вильнюсе, Таллине, Варшаве или Бухаресте».

Сходство с телефонным разговором Баррозу

Публично Путин до сих пор не угрожал военной силой членам Евросоюза и НАТО. Но известно было об одном телефонном разговоре Баррозу с Путиным, в котором глава Кремля якобы сказал: «Если бы я хотел, я мог бы взять Киев за две недели». Баррозу сообщил о телефонном разговоре главам стран и правительств на саммите ЕС в конце августа. Позже Кремль раскритиковал тот факт, что Баррозу сделал содержимое приватного разговора достоянием общественности.

Согласно резюме телефонного разговора, Порошенко упомянул предполагаемое высказывание Путина, чтобы показать, насколько эмоционально он относится к влиянию ЕС на страны, граничащие с Россией.

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За последние несколько недель Порошенко неоднократно звонил Путину, чтобы договориться о действующем сейчас прекращении огня на востоке Украины и получить согласие главы Кремля на план из двенадцати пунктов для урегулирования конфликта. В разговорах Путин, очевидно, предупреждал Порошенко о том, что не нужно слишком полагаться на ЕС.

Путин якобы сказал, что он может использовать двусторонние контакты и повлиять на «блокирующее меньшинство» в Совете Европы, чтобы избежать негативных решений для России.

Предположительно, Путину важнее дистанция Киева с ЕС, чем сепаратизм

Возможно, глава Кремля этим намекал на растущее в Совете сопротивление новым санкциям. Несколько стран ЕС, учитывая перемирие в Украине, недавно высказались за отсрочку, но второй круг экономических санкций потом все же был принят и вступил в силу. Подобные решения требуют единогласия. Такие страны, как Словакия, Болгария, Венгрия и Кипр с большой неохотой поддерживают политику санкций.

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Из резюме также следует, что отложенная до января 2016 года реализация Соглашения о свободной торговле с ЕС совпадает с договоренностями Порошенка и Путина. Украине нужно мирное решение, чтобы прекратить войну, которую начала Россия, сказал Порошенко. Путин стремится помешать ассоциации Украины с ЕС. Это для него, возможно, более важно, чем судьба Луганска и Донецка.

Вместе с ратификацией Соглашения об ассоциации, украинский парламент во вторник также принял особый статус для контролируемых сепаратистами территорий.