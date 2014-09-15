СБУ задержала вблизи Волновахи трех боевиков бандформирования «Оплот» (фото)
14:06, 15 сентября 2014Политика
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Контрразведка Службы безопасности Украины вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области задержала трех граждан Украины – боевиков так называемых «войск специального назначения «Оплот», которые проводили разведку украинских позиций.
СБУ поймала боевиков "Оплота" / vk.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.
Установлено, что члены незаконного военизированного формирования принимали непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск, а также собирали и передавали террористам разведданные о дислокации, количестве и перемещении подразделений сил АТО.
У задержанных изъято огнестрельное оружие, патроны, средства наблюдения, а также удостоверения «Оплота».
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В отношении задержанных начаты уголовные производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.
Фото: sbu.gov.ua
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