СБУ задержала вблизи Волновахи трех боевиков бандформирования «Оплот» (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Установлено, что члены незаконного военизированного формирования принимали непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск, а также собирали и передавали террористам разведданные о дислокации, количестве и перемещении подразделений сил АТО.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, патроны, средства наблюдения, а также удостоверения «Оплота».

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В отношении задержанных начаты уголовные производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины.