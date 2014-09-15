Эксперты посоветовали Порошенко сбросить бездарных генералов и подражать Черчиллю

Директор Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Олег Устенко отметил ТСН, что сейчас уже произошло осознание того, что надо проводить высокоскоростные реформы, поскольку обычные уже не помогут. Экономический эксперт добавил, что Украине сейчас нужны "быстрые реформы, на высокой скорости, которые могли бы помочь изменить ситуацию в течение следующего года".

Необходимость реформ также подчеркнул политолог, директор компании консалтинга Berta Communications Тарас Березовец: "Президент должен подать ряд реформаторских законопроектов в Верховную раду. Новый Налоговый кодекс - раз, во-вторых, админреформа. Мы видим оккупированные территории на Донбассе, отторжение Крыма - нужно новое админразделение Украины на новые территории. В-третьих, это судебная реформа, то есть масштабное увольнение всех коррумпированных судей. Еще одна программа привлечения новых профессионалов государственной службы".

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Во-вторых, добавил политолог, он посоветовал бы президенту обратить особое внимание на армию и на оборонсектор, то есть привлекать молодых профессионалов на службу во все разведывательные службы: СБУ, ГУР, - а также создавать профессиональную армию с масштабным перевооружением.

"Третье: сокращение чиновничьего аппарата, полная реформа государственной службы. Это уже происходит, но неудовлетворительно, все равно много людей остаются на своих местах. И в связи с этим, надо будет назначить досрочные местные выборы по всей Украине", - подчеркнул Березовец.

Дипломатия не пройдет

В то же время директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД и капитан 1-го ранга в отставке Григорий Перепелица отметил, что не случайно Порошенко называют президентом-дипломатом. "Это хороший эпитет для президента мирного времени, но не очень хороший для президента военного времени", - заметил он.

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"Это хороший эпитет для президента мирного времени, но не очень хорош для президента военного времени", - отметил он.

В частности, эксперт упомянул премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который во время войны также сначала полагался на дипломатию, но понял, что Гитлера можно остановить политико-дипломатическими средствами, как это делал его предшественник Чемберлен, который пытался умиротворить агрессора.

"Роковые последствия этого умиротворения мы знаем, когда Гитлер оккупировал всю Европу и развязал войну против Британии. Поэтому Черчилль стал верховным главнокомандующим и организовал оборону Британии. Я думаю, что должен подражать этому и Порошенко". "Он должен провести прежде всего люстрацию Генштаба Минобороны, потому что это самое слабое звено сегодня в обороне страны. Ошибка президента в том, что он опирается на старый генералитет и бездарных генералов", - подчеркнул Перепелица.