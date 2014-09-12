Завтра 14 украинских военных отправят на лечение в Литву

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, все расходы на транспортировку раненых и оказание там им квалифицированной медицинской помощи взяла на себя литовская сторона. Подготовкой документов занимается Днепропетровская ОГА.

Согласно сообщению, накануне литовские специалисты неоднократно связывались с медиками областной больницы им. Мечникова, обсуждали характер ранений и отбор пациентов.

Сегодня атташе Литовской Республики по вопросам обороны Миндаугас Квиклис с помощниками проконтролировал в Днепропетровске подготовку пациентов к перелету самолетом литовских ВВС.

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Из 14 раненных украинских военных 5 принадлежат к батальону «Днепр-1», 2 - к батальону «Донбасс», остальные - бойцы других подразделений ВСУ.

В пресс-службе ОГА отмечают, что среди тех, кто направится на лечение в Литву, 5 бойцов имеют тяжелые ранения, у одного из них - крайне серьезное ранение печени.