Порошенко выставил на продажу свой судоремонтный завод в Севастополе - СМИ
Президент Украины Петр Порошенко якобы собирается продать Севастопольский морской завод (судоремонтный), который ему принадлежит.
Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло.
В Севастополе находятся три судоремонтных завода - 13-й и 92-й Минобороны и бывший Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, владельцем которого является Порошенко, передают РИА Новости.
"Основная проблема - это Севморзавод (бывший имени Орджоникидзе). Идет процесс инвентаризации, уточняются долги предприятия перед городом. Владелец выставил его на продажу", - сказал Меняйло.Читайте такжеПорошенко готов продать весь свой бизнес, кроме 5-го канала
Заводом уже заинтересовались представители Объединенной судостроительной корпорации, отметил он.
"Мы рассматриваем вопрос комплексного судоремонта. Наша программа предусматривает возможность вхождения некоторых цехов и мощностей СМЗ в состав 13 завода, например 50-тысячного дока, причалов", - сказал глава Севастополя.