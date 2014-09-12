Порошенко выставил на продажу свой судоремонтный завод в Севастополе - СМИ

Об этом сообщил и.о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло.

В Севастополе находятся три судоремонтных завода - 13-й и 92-й Минобороны и бывший Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, владельцем которого является Порошенко, передают РИА Новости.

"Основная проблема - это Севморзавод (бывший имени Орджоникидзе). Идет процесс инвентаризации, уточняются долги предприятия перед городом. Владелец выставил его на продажу", - сказал Меняйло.Читайте такжеПорошенко готов продать весь свой бизнес, кроме 5-го канала

Заводом уже заинтересовались представители Объединенной судостроительной корпорации, отметил он.

"Мы рассматриваем вопрос комплексного судоремонта. Наша программа предусматривает возможность вхождения некоторых цехов и мощностей СМЗ в состав 13 завода, например 50-тысячного дока, причалов", - сказал глава Севастополя.