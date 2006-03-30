Витренко пожалуется на фальсификации. Пресс-конференция В УНИАН

Сегодня в 14.00 в УНИАН состоится пресс-конференция лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО на тему: «Фальсификация: предварительные итоги голосования».Регистрация на пресс-конференцию проводится на месте по редакционным удостоверениям.

Сегодня в 14.00 в УНИАН состоится пресс-конференция лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО на тему: «Фальсификация: предварительные итоги голосования». Регистрация на пресс-конференцию проводится на месте по редакционным удостоверениям.

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