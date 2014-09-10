В новый парламент могут пройти аграрные лоббисты – эксперт
Выборы в октябре этого года покажут, чего хочет от власти украинский народ. Аналитик аграрного рынка Андрей Китаев прогнозирует, что высокую поддержку на парламентских выборах получит новая политическая сила «ЗАСТУП», ориентированная на развитие сельского хозяйства.
«Новым приоритетом украинской власти должны стать поддержка аграрной отрасли и развитие украинского села. Это те сферы, которые долгое время игнорировались в угоду газовым магнатам. Ситуация изменилась. Последние события в Украине показали, что развитие аграрного бизнеса способно принести стране экономический рост в краткосрочной перспективе», – комментирует эксперт.
Анализируя политические силы, заявившие о своем участии в выборах в Верховную Раду, Китаев отмечает, что большинство из них в своих предвыборных программах пользуются популистскими лозунгами.
«Как видим, политики активно пиарятся на военной тематике. В своих политических программах они прописывают декларативные тезисы о мире, которые реально конфликта решить не могут. Некоторые политики в своих программах выделили всего несколько абзацев аграрной отрасли, тоже в большей степени декларативных. Пока только одна партия полностью сфокусировалась на аграрной теме, я говорю о новой политсиле «ЗАСТУП», – отметил Андрей Китаев. – Почитал их программу, и большинство идей поддерживаю».
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Как известно, на днях партия «ЗАСТУП» обнародовала текст своей предвыборной программы «За родную землю». В основных разделах программы говорится о децентрализации власти в Украине, налоговых льготах для агропроизводителей, выгодном продвижении украинской продукции на европейские рынки.
«Если «ЗАСТУП» пройдет в этом году в Верховную Раду, то украинские аграрии и селяне впервые за много лет обретут свое представительство в парламенте. Для бизнеса это означает политическое лобби на самом высоком уровне. А для селян, соответственно, – рабочие места и развитие сельских территорий», – констатирует Китаев.
Напомним, новую аграрную партию «ЗАСТУП» возглавила политический и общественный деятель Вера Ульянченко. Политологи отмечают, что среди членов партии практически нет растиражированных имен. Это может быть основным препятствием в ходе парламентской предвыборной кампании, ведь люди привыкли выбирать известные имена в списке.
«С другой стороны – данный факт может быть и преимуществом политической силы, ведь большинство украинских политиков скомпрометировали свои имена коррупцией и преступлениями против государства», – считает Китаев.