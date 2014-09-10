В новый парламент могут пройти аграрные лоббисты – эксперт

«Новым приоритетом украинской власти должны стать поддержка аграрной отрасли и развитие украинского села. Это те сферы, которые долгое время игнорировались в угоду газовым магнатам. Ситуация изменилась. Последние события в Украине показали, что развитие аграрного бизнеса способно принести стране экономический рост в краткосрочной перспективе», – комментирует эксперт.

Анализируя политические силы, заявившие о своем участии в выборах в Верховную Раду, Китаев отмечает, что большинство из них в своих предвыборных программах пользуются популистскими лозунгами.

«Как видим, политики активно пиарятся на военной тематике. В своих политических программах они прописывают декларативные тезисы о мире, которые реально конфликта решить не могут. Некоторые политики в своих программах выделили всего несколько абзацев аграрной отрасли, тоже в большей степени декларативных. Пока только одна партия полностью сфокусировалась на аграрной теме, я говорю о новой политсиле «ЗАСТУП», – отметил Андрей Китаев. – Почитал их программу, и большинство идей поддерживаю».

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Как известно, на днях партия «ЗАСТУП» обнародовала текст своей предвыборной программы «За родную землю». В основных разделах программы говорится о децентрализации власти в Украине, налоговых льготах для агропроизводителей, выгодном продвижении украинской продукции на европейские рынки.

«Если «ЗАСТУП» пройдет в этом году в Верховную Раду, то украинские аграрии и селяне впервые за много лет обретут свое представительство в парламенте. Для бизнеса это означает политическое лобби на самом высоком уровне. А для селян, соответственно, – рабочие места и развитие сельских территорий», – констатирует Китаев.

Напомним, новую аграрную партию «ЗАСТУП» возглавила политический и общественный деятель Вера Ульянченко. Политологи отмечают, что среди членов партии практически нет растиражированных имен. Это может быть основным препятствием в ходе парламентской предвыборной кампании, ведь люди привыкли выбирать известные имена в списке.

«С другой стороны – данный факт может быть и преимуществом политической силы, ведь большинство украинских политиков скомпрометировали свои имена коррупцией и преступлениями против государства», – считает Китаев.