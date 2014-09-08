В Харькове задержан мужчина, который шпионил за украинскими военными самолетами в пользу России

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «Сова» собирал сведения о численности личного состава, виде и количестве вооружения и военной техники, передвижении соединений и подразделений Вооруженных сил Украины. Собранные данные изменник передавал офицеру Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ по прозвищу «Есаул».

В первую очередь кураторов шпиона интересовала информация о полетах военных самолетов, участвующих в антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях.Читайте такжеВ Днепропетровске арестовали стюарда, который докладывал "ДНР" о вылетах украинских самолетов

Относительно задержанного следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.