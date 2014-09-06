В Севастополе после 24-часового перерыва восстановили украинский интернет

Как сообщает сайт Крым.Реалии, связь появилась около 18.00 по киевскому времени.

Оператор дежурной службы техподдержки «Укртелекома» на вопрос, по какой причине сутки не было доступа к интернету, не дала внятного объяснения, ограничившись заявлением, что были технические повреждения.

Как сообщалось, вечером 4 сентября в Севастополе пропала интернет-связь, это продолжалось около четырёх часов.

Утром следующего дня представители дежурной службы «Укртелекома» из Киева сообщили, что это было связано с тем, что часть станций «Укртелекома» временно осталась без электроэнергии.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма хотят отобрать у Ахметова активы «Укртелекома» в СевастополеОднако уже вечером в пятницу, около 17.00 по киевскому времени, интернет-связь вновь перестала работать.

«Укртелеком» является одним из крупнейших интернет-провайдеров в Севастополе. Кроме него, в городе работают около пяти крупных провайдеров, в том числе «Воля кабель» и «Севстар», а также более десяти мелких провайдеров.