В Донецке ведется артобстрел Петровского района, к вечеру обещают воду - горсовет

Об этом сообщает сайт горсовета Донецка.

В дежурную часть МЧС Украины в Донецкой области поступили сообщениям об этом и наряды выехали к местам повреждений.

В связи с боевыми действиями коммунальный транспорт маршрута № 42 не доходит до конечной остановки и разворачивается в районе горбольницы № 14.

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Уже к вечеру в картирах и домах дончан должна появиться вода. В полном объеме она будет подаваться всем потребителям с 19.00 до 22.00, в остальное время – с перебоями.