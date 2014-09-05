В Донецке ведется артобстрел Петровского района, к вечеру обещают воду - горсовет
18:33, 05 сентября 2014Политика
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По состоянию на 18.00 в Донецке неспокойно: слышны звуки залпов и взрывов, ведется артобстрел в Петровском районе города.
REUTERS
Об этом сообщает сайт горсовета Донецка.
В дежурную часть МЧС Украины в Донецкой области поступили сообщениям об этом и наряды выехали к местам повреждений.
В связи с боевыми действиями коммунальный транспорт маршрута № 42 не доходит до конечной остановки и разворачивается в районе горбольницы № 14.
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Уже к вечеру в картирах и домах дончан должна появиться вода. В полном объеме она будет подаваться всем потребителям с 19.00 до 22.00, в остальное время – с перебоями.
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