На Луганщине ВС РФ разворачивают радиолокационную станцию противовоздушной обороны - СНБО

Вооруженные силы РФ в Луганской области развертывают современную радиолокационную станцию мобильного комплекса противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРФ сосредоточила на украинской границе батальйонно-тактические группы и воздушно-десантные войска «На территории Луганской области украинские военные зафиксировали развертывание современной российской радиолокационной станции мобильного комплекса противовоздушной обороны», - отметил он.

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