На Луганщине ВС РФ разворачивают радиолокационную станцию противовоздушной обороны - СНБО
03:56, 05 сентября 2014Политика
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Вооруженные силы РФ в Луганской области развертывают современную радиолокационную станцию мобильного комплекса противовоздушной обороны.
На Луганщине ВС РФ разворачивают радиолокационную станцию противовоздушной обороны / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«На территории Луганской области украинские военные зафиксировали развертывание современной российской радиолокационной станции мобильного комплекса противовоздушной обороны», - отметил он.
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