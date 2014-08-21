Кошулинский назвал вероятную дату роспуска Рады

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя заявление советника Порошенко Олега Медведева о том, что на следующей неделе президент подпишет указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов в парламент, принимая во внимание то, что истекает 30-дневный срок для формирования новой коалиции.

«В соответствии с законодательством, 30 дней как раз истечет. Надеемся, на 24-ое число, к Дню Независимости это будет хороший подарок украинцам для того, чтобы можно было очистить таким демократическим способом эту Верховную Раду», - сказал Кошулинский.

Таким образом, по его словам, если Порошенко объявит об этом 24 августа, то официально юридически оформить это он сможет 26 августа, потому что 24 и 25 августа – выходные дни.

«Соответственно, 26-го числа будет подписан указ и, я так понимаю, опубликован в государственных «Голосе Украины» и «Урядовому кур’єрі» как официальный документ», - сказал вице-спикер.

Из этого указа, заметил Кошулинский, будет известно о дате выборов.

Самыми вероятными датами, считает Кошулинский, являются 5, 19 или 26 октября. «Это уже касается больше организационного вопроса что касается, например, печатания бюллетеней – самая трудная часть организационная. И доставка бюллетеней в окружные избирательные комиссии, участковым», - сказал он.

«И окончательный механизм, который запускает основной организатор этого действия, – это Центральная избирательная комиссия. Если в соответствии с действующим законом они смогут в кратчайшие сроки это выполнить, соответственно, это будет 5 октября. Если по их возможностям это не получится, это будет 19-ое или 26-ое», - сказал Кошулинский.

Он подчеркнул, что нынешний парламент будет действовать до избрания нового состава ВР, и это будет хорошим стимулом для работы депутатов перед выборами.

На вопрос о сроках избирательной кампании, Кошулинский ответил, что сейчас действует старый закон, и дата выборов будет зависеть от того, как Администрация президента, которая будет готовить указ о назначении новых выборов, будет трактовать юридическую составляющую «период 60-ти дней». «Это будет 60-й день, или это может быть быстрее. Я ориентируюсь, что они будут трактовать это как «быстрее», - добавил Кошулинский.