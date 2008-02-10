Янукович: это не власть, если она будет по подвалам ходить...

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает недопустимой возможность голосования коалицией вне сессионного зала

Об этом он заявил в интервью телеканалу “1+1”, отвечая на вопрос, как будет реагировать фракция в случае, когда коалиция через блокировку работы Верховной Рады перейдет в другое помещение для голосования.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: “Я даже не хочу об этом говорить”. “Это уже не власть, если она будет по подвалам ходить и голосовать. Есть парламент и нужно голосовать в парламенте”, - подчеркнул лидер фракции Партии регионов.

По его мнению, такие шаги коалиции обижали бы украинский народ и государство.