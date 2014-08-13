Свинарчук назначен главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент Петр Порошенко своим указом назначил Олега Свинарчука председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства. Петр Порошенко поручил Олегу Свинарчуку в двухдневный срок внести предложения по актуализации положения о Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и персонального состава Межведомственной комиссии.

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