Свинарчук назначен главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству
21:10, 13 августа 2014Политика
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Президент Петр Порошенко своим указом назначил Олега Свинарчука председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Порошенко назначил Свинарчука главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству / Фото УНИАН
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.
Петр Порошенко поручил Олегу Свинарчуку в двухдневный срок внести предложения по актуализации положения о Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и персонального состава Межведомственной комиссии.
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